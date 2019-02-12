Ансамбль Александрова выступит с концертом в Стамбуле

Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова выступит 10 марта в стамбульском концертном зале Джемаля Решита Рея.

Выступление состоится в рамках программы мероприятий, запланированных на 2019 год по случаю перекрестного Года культуры и туризма Турции и России.

Из-за большого интереса хор выступит с двумя концертами в один день, один в 2 часа дня и другой в 8 вечера по местному времени.

Ансамбль Александрова, также известный как хор Красной Армии, выступит в составе 120 человек, включая участников хора, оркестр, танцоров и вокалистов.

Именно в зале Джемаля Решита Рея коллектив провел свой первый концерт заграницей после того, как 64 его участника трагически погибли в авиакатастрофе в 2016 году.

Ансамбль, который был основан в 1928 году, насчитывает в своем репертуаре более 2,000 произведений. Первое выступление ансамбля состоялось в Центральном доме Красной Армии 12 октября 1928 года. Коллектив насчитывал 12 человек: 8 певцов, 2 танцора, баянист и чтец.

Выступление прошло с большим успехом — и после него решение о создании ансамбля было окончательно утверждено. 12 октября 1928 года принято считать днём рождения военного творческого коллектива.

Ожидается, что президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин дадут старт перекрестному Году культуры и туризма между двумя странами 8 апреля в Большом театре.