Глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт сняла свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда США при ООН. Об этом говорится в заявлении американского дипведомства, опубликованном в субботу.

«Последние два месяца были изнурительными для моей семьи, ради нее я снимаю свою кандидатуру с выдвижения на пост постпреда», — приводятся в сообщении слова Науэрт. «Служба в администрации США в течение последних двух лет была огромной честью для меня, я всегда буду благодарна президенту [Дональду Трампу], госсекретарю [Майклу Помпео] и своим коллегам по Госдепартаменту за их поддержку», — сообщила она.

По данным источников газеты Washington Post, на ее отказ от этой должности повлияла раскрывшаяся информация о няне, занимавшейся детьми Науэрт. Женщина якобы находилась в стране нелегально и не имела разрешения на работу. Муж главы пресс-службы Госдепартамента продолжал жить с детьми в Нью-Йорке, пока Науэрт работала в Вашингтоне.

В пресс-релизе не указывается, будет ли и далее Науэрт возглавлять пресс-службу ведомства, при этом в тексте сообщения она обозначается как «официальный представитель» Госдепартамента. «Я желаю Хезер всего самого лучшего. Знаю, что она будет прекрасно представлять нашу страну на любой должности, на которой она окажется в будущем», — заявил госсекретарь Помпео.

7 декабря 2018 года президент Трамп заявил о намерении выдвинуть Науэрт на должность постпреда при ООН. Она возглавляет пресс-службу внешнеполитического ведомства с 24 апреля 2017 года. 13 марта 2018 года она стала исполняющей обязанности заместителя госсекретаря по публичной дипломатии и связям с общественностью. До этого Науэрт работала ведущей телеканала Fox News.

Никки Хейли, занимающая должность постпреда США при ООН с января 2017 года, 9 октября объявила о своей отставке.