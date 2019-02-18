Турецкая пианистка Идиль Бирет пригласила Путина на свой концерт в Сочи

Всемирно известная турецкая пианистка Идиль Бирет пригласила президента России Владимира Путина на свой концерт в Сочи.

Бирет выступит на сцене Зимнего театра в Сочи в воскресенье в рамках Международного фестиваля искусств.

Турецкая пианистка исполнит произведения Сергея Рахманинова в сопровождении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

Как сообщила Бирет агентству «Анадолу», она впервые посетила СССР в 60-х годах XX века.

«Я стала первой турецкой пианисткой, посетившей СССР. Поездка была организована по приглашению советского пианиста Эмиля Гилельса. Очень рада, что буду вновь представлять Турцию в России», — сказала Бирет.