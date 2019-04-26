В Стамбуле открылась выставка украинских художников

В стамбульском районе Бешикташ стартовала выставка художников из Украины.
В открытии выставки приняли участие генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, региональный директор агентства «Анадолу» Хусейин Алтыналан, многочисленные любители искусства.
На выставке представлены картины Серхия Савченко, Лилии Студницкой, Дениса Струка, Юрия Коваля, Андрия Роика, Ольгы Заремба и Юрия Савтера.
Всего посетители смогут ознакомиться с 21 работой.
Организатором выставки выступило генконсульство Украины в Стамбуле.
Выставка продлится до 2 мая.