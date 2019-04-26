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В Стамбуле открылась выставка украинских художников

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано 26.04.2019 11:24
Фото: АА

В стамбульском районе Бешикташ стартовала выставка художников из Украины.

В открытии выставки приняли участие генеральный консул Украины в Стамбуле Александр Гаман, региональный директор агентства «Анадолу» Хусейин Алтыналан, многочисленные любители искусства.

На выставке представлены картины Серхия Савченко, Лилии Студницкой, Дениса Струка, Юрия Коваля, Андрия Роика, Ольгы Заремба и Юрия Савтера.

Всего посетители смогут ознакомиться с 21 работой.

Организатором выставки выступило генконсульство Украины в Стамбуле.

Выставка продлится до 2 мая.

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