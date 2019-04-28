Новые «Мстители» установили рекорд мировых сборов за день до конца первого уикенда

Фантастический фильм «Мстители: Финал» собрал по всему миру в первые дни проката 644 млн долларов, побив рекорд, установленный предыдущей картиной этой фантастической киносаги в апреле прошлого года. Об этом сообщил в субботу телеканал CNN.

Телеканал подчеркивает, что таких результатов картина достигла уже к вечеру субботы. Предыдущий фильм серии — «Мстители: Война бесконечности» — собрал в мировом прокате 641 млн долларов лишь к концу премьерного уикенда. Таким образом, у последнего фильма супергеройской эпопеи есть еще целый день, чтобы установить новый рекорд для мировой киноиндустрии.

Как сообщили в компании «Дисней», владеющей студией «Марвел», сумма сборов новых «Мстителей» за первый уикенд в США, как ожидается, также побьет рекорд и составит 310-340 миллионов долларов. На настоящий момент лучшее достижение по этому показателю также удерживает предыдущий фильм киносаги со сборами в 258 миллионов долларов.

В мировой прокат новые «Мстители» вышли 24 апреля, в американский — 26 апреля. Российские зрители смогут увидеть его с 29 апреля.

Главные роли в картине Энтони и Джо Руссо исполняют Бри Ларсон, Скарлетт Йоханнсон, Карен Гиллан, Брэдли Купер, Крис Хемсворт, Роберт Дауни-младший и другие. Согласно сюжету, оставшиеся в живых члены команды "Мстителей" и их союзников должны разработать план, который поможет противостоять разрушительному злу.