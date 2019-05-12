В Анталье прошел фестиваль турецкой и русской классической музыки

В Анталье завершился фестиваль турецкой и русской классической музыки.

Фестиваль прошел на территории амфитеатра античного города Сиде под руководством российского скрипача и дирижера Владимира Спивакова.

Программа четырехдневного фестиваля открылась концертом «Композиторы двух дружественных стран», в ходе которого были исполнены сочинения Дмитрия Шостаковича и Невита Кодаллы.

В тот же вечер сопрано Анна Аглатова исполнила известные оперные арии.

Завершился концерт выступлением турецкого пианиста и композитора Фазыла Сая, исполнившего концерт №12 для фортепиано с оркестром Моцарта.

На сцене фестиваля также выступил известный российский флейтист Сергей Журавель.

Завершился фестиваль концертом «Пьяццолла-гала».

Владимир Спиваков назвал фестиваль одним из самых незабываемых в истории камерного оркестра «Виртуозы Москвы», которому в этом году исполняется 40 лет.