Всемирно известные музыканты используют инструменты из Турции

Музыкальные инструменты, произведенные в Турции, используют всемирно известные музыканты и группы, такие как Pink Floyd, Simply Red и La Luz.

Различные виды музыкальных инструментов, которые изготавливаются вручную в местных мастерских, представляют большой интерес как на внутреннем, так и на международном рынке.

Как сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Институт статистики Турции (TurkStat), турецкие производители музыкальных инструментов за последние 10 лет экспортировали продукцию на сумму около 100 миллионов долларов.

Инструменты турецкого производства активно экспортируются в такие страны, как Германия, США, Нидерланды, Швейцария, Южная Корея и Канада.

Турция поставляют за рубеж в основном струнные музыкальные инструменты, такие как саз и гитара, а также ударные музыкальные инструменты, такие как дарбука и давул.

Также большим спросом на международном рынке пользуются турецкий зил (кастаньеты).

Одним из производителей кастаньетов в Турции является Мехмет Тамдегер, основавший в 1996 году компанию İstanbul Mehmet Zilleri.

Тамдегер обучился изготовлению кастаньетов у семьи Зилдижан, которые начали изготавливать кастаньеты в 1623 году.

Компания İstanbul Mehmet Zilleri экспортирует 95 процентов изготовленных кастаньетов, которые в основном используются оркестрами в наборах барабан и ударных инструментов.

Мехмет Тамдегер говорит, что кастаньеты компании предпочитают всемирно известные музыканты, такие как Simply Red, La Luz, Марко Мендоса, Орасио Эрнандес, Рик Лэтэм и Эрик Смит.

Кастаньеты компании İstanbul Mehmet Zilleri экспортируются в 50 стран мира.

«Компания может производить до 25-30 тысяч кастаньетов в год. Отличительной чертой İstanbul Mehmet Zilleri является ручное производство всех инструментов», — отметил он.

По его словам, компания İstanbul Mehmet Zilleri — один из немногих производителей кастаньетов в мире, и является своеобразным центром производства этого инструмента в Турции и в мире.

Компания Zeynel Abidin Cümbüş, основанная в начале 1900-х годов в Скопье и переехавшая в 1930 году в Турцию, занимается изготовлением джумбуша.

Руководитель компании Абидин Алихан Кумбуш говорит, что джумбуш предпочитают многие иностранные и местные музыканты.

«Всемирно известные музыканты, такие как Ара Динкджиан, Pink Floyd и Дэвид Гилмор, использовали наши инструменты в разных музыкальных жанрах. Мы также познакомили Европу и Америку с дарбукой», — говорит он.

По словам Кумбуша, компания может производить около 60 тысяч музыкальных инструментов в год.