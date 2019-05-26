В Стамбуле в 2021 году откроется оперный театр — Эрдоган

Оперный театр в Стамбуле откроется уже в 2021 году, сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с группой деятелей культуры и спортсменами во дворце «Долмабахче».

По словам президента, оперный театр, отвечающий всем современным требованиям, будет функционировать в новом Центре культуры имени Ататюрка в районе Таксим. В центре откроются также театральные залы, кинотеатры, библиотеки, магазины, кафе и рестораны.

Глава государства пообещал, что новый Центр культуры имени Ататюрка станет одним из символов Стамбула.

«На сегодняшний день самый крупный и современный оперный театр Турции расположен в Анкаре, в Президентском конгресс-центре. Однако в скором времени театр подобного уровня будет создан и в мегаполисе. Если не появится каких-либо непредвиденных обстоятельств, то к 2021 году оперный центр будет сдан в эксплуатацию», — сообщил глава государства.

Эрдоган отметил, что за последние годы число культурных центров в Турции в целом увеличилось втрое, а объем господдержки сфере культуры после 2002 года вырос в 50 раз.

«В районе Рами в Стамбуле строится самая большая библиотека страны, фонд которой превысит шесть миллионов изданий. Такого еще не было в истории Турции. Отныне культурные проекты подобного масштаба станут доступны и турецким гражданам», - сказал президент.

Эрдоган привлек внимание и к государственной поддержке сферы кинематографии.

По словам главы государства, если в период до 2002 года в Турции снималось около 9 фильмов в год, то сегодня этот показатель достиг 180. «Турецкие сериалы смотрят 500 миллионов зрителей в 156 странах мира. Турция находится на втором месте после США по объемам экспорта сериалов», — сказал турецкий лидер.

Глава государства акцентировал внимание также на достижениях в сфере спорта.

По его словам, число лицензированных спортсменов в Турции увеличилось с 280 тысяч до 9 миллионов. В Турции на сегодняшний день действуют 863 крупных спортивных комплексов.

В 34 городах страны действуют, строятся либо находятся на стадии проектирования 37 стадионов на 750 тысяч зрителей, сказал президент.