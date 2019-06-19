Известные российские музыканты выступили в Стамбуле

Пианист Борис Березовский и виолончелист Александр Князев из России выступили в концертном зале İş Sanat в рамках 47-го Стамбульского музыкального фестиваля.

Фестиваль организован Стамбульским фондом культуры и искусства (İKSV).

Пианист Борис Березовский получил известность после победы на конкурсе имени Чайковского в Москве в 1990 году. О виолончелисте Александре Князеве говорят как о достойном преемнике Мстислава Ростроповича.

Музыканты исполнили «Сонату для виолончели и фортепиано фа мажор» Рихарда Штрауса, «Сонату для виолончели и фортепиано ре минор op. 40» Дмитрия Шостаковича, «Сонату для виолончели и фортепиано соль минор op. 19» Сергея Рахманинова.

Как сообщила агентству «Анадолу» директор Стамбульского музыкального фестиваля Эфруз Чакыркая, каждый год на протяжении последних семи лет фестиваль посвящается отдельной теме.

По ее словам, тема фестиваля в нынешнем году — «Свет и тьма бытия»

«В рамках трехнедельного фестиваля в 15 концертных залах Стамбула пройдут 22 концерта, в частности классической музыки», — сказала Чакыркая.