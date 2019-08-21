Киану Ривз и Керри-Энн Мосс снимутся в четвертой части фильма «Матрица»

Американские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс исполнят главные роли в четвертой части научно-фантастической киносаги «Матрица» (The Matrix). Об этом сообщил во вторник председатель совета директоров студии Warner Bros Тоби Эммерих, его слова приводит журнал Variety.

По его словам, режиссером новой части полюбившейся зрителям киносаги выступит Лана (до смены пола — Ларри) Вачовски. Она также приняла участие в написании сценария для продолжения серии фильмов, вместе с ней над ним работали сценаристы Александр Хемон и Дэвид Митчелл.

«Нашей радости от того, что мы вернем «Матрицу» вместе с Ланой, нет предела, — приводит журнал слова Эммериха. — Она — настоящий визионер, единственный и неповторимый творец, и мы в восторге от того, что она выступит сценаристом, режиссером и продюсером новой главы «Матрицы». По данным журнала, съемки нового фильма стартуют в начале следующего года.

Первая часть научно-фантастической трилогии режиссеров Энди и Ларри Вачовски «Матрица» вышла в прокат в 1999 году. Лента была удостоена четырех премий «Оскар». Впоследствии сюжетная линия фильма была продолжена в новых частях: «Матрица. Перезагрузка» и «Матрица. Революция». Оба фильма увидели свет в 2003 году.