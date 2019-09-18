Amazon снимет сериал по «Властелину колец» в Новой Зеландии

Новая Зеландия вновь станет домом для хоббитов в будущем сериале Amazon Studios по мотивам вселенной Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец», который, как считается, станет самым дорогим в истории.

Американская Amazon.com выкупила права на экранизацию «Властелина колец» два года тому назад, когда экраны находились во власти сериала «Игра престолов» студии HBO. В отличие от HBO и других стриминговых компаний, как Netflix , новый хит Amazon привлечет не только зрителей, но также и потенциальных подписчиков платного сервиса Prime.

По сообщению Amazon Studios, многосерийная адаптация покажет новые линии сюжета, развивающиеся до первого тома трилогии Толкина «Братство кольца», где действие происходит в вымышленном мире Средиземья.

Трилогия была экранизирована в Новой Зеландии в начале 2000-х годов режиссером Питером Джексоном. Три фильма заработали почти $3 миллиарда в прокате и выиграли 17 премий Американской киноакадемии.

«Когда мы искали подходящее место, где мы могли бы воссоздать первобытную красоту Второй Эпохи Средиземья, мы знали, что должны отыскать что-то величественное, с нетронутыми берегами, лесами и горами. Что-то, что также станет домом для первоклассных декораций, студий и высококвалифицированных ремесленников, а также другого персонала», — сообщили исполнительные продюсеры Джей Ди Пейн и Патрик Маккей.