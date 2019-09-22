Знак Бэтмена появится на фасадах домов в 13 городах

Подсвеченный логотип Бэтмена появится на фасадах домов в 13 городах мира. О решении отметить таким образом 80-летие этого популярного героя комиксов сообщило в субботу вечером американское издательство DC Comics.

«Темный Рыцарь представляет собой символ решимости, отваги и справедливости для целых поколений поклонников», — подчеркнуло DC Comics. «Бэтмен с момента первого появления в 27-м номере комиксов Detective Comics 30 марта 1939 года продолжает оставлять свой след в каждой мыслимой форме развлекательного бизнеса», — говорится в сообщении издательства.

Трафарет Человека - летучей мыши в субботу вечером спроецирован прожектором на фасаде здания в нью-йоркском районе Бруклин, где прежде располагалась фабрика сахара компании Domino Sugar. Аналогичным образом будут подсвечены здания в городах Берлин, Барселона, Йоханнесбург, Лондон, Лос-Анджелес, Мельбурн, Мехико, Монреаль, Париж, Рим, Сан-Паулу и Токио.

Бэтмен - это персонаж комиксов, супергерой, преследующий преступников на улицах вымышленного города Готэм-сити. Права на образ принадлежат американскому издательству DC Comics. Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством «Азбука-Аттикус».

Образ героя комиксов про Бэтмена в разное время воплощали на экране актеры Майкл Китон, Вэл Килмер, Джордж Клуни, Кристиан Бэйл и Бен Аффлек.