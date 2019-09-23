«Игра престолов» и «Дрянь» стали триумфаторами «Эмми»

«Игра престолов» (Game of Thrones) завоевала престижную в США телевизионную премию «Эмми» как лучший драматический сериал. 71-я церемония вручения награды прошла в воскресенье в театре «Майкрософт» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Премия «Эмми» присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передачи, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра.

Сериал «Игра престолов» также победил в номинации «Лучшая драматическая мужская роль второго плана». Награда досталась Питеру Динклэйджу, который сумел опередить своих коллег по съемкам Николая Костера-Вальдау и Алфи Аллена, претендовавших на «Эмми» в той же номинации. Кит Харрингтон уступил награду за звание лучшего драматического актера Билли Портеру («Поза» — Pose).

Создатели «Игры престолов» проиграли борьбу за драматическую режиссуру Джейсону Бейтману, снявшему «Озарк» (Ozark). «Эмми» за исполнение драматической женской роли присуждена Джоди Комер («Убивая Еву» — Killing Eve).

«Игру престолов» снимали на территории Великобритании, Ирландии, Марокко, Мальты, Испании, Хорватии, Исландии, США, и Канады. Сериал показывают в десятках стран. Он был создан по мотивам цикла романов «Песнь льда и пламени» Джорджа Мартина. Премьера первого сезона состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой сезон обошелся американскому телеканалу HBO в более 90 миллионов долларов.

«Чернобыль» отличился трижды

Открытие этого года — «Чернобыль» (Chernobyl) — не подвел. Работа удостоена премии как лучший мини-сериал (Крэйг Мэйзин, Джейн Фезерстоун и Кэролин Штраусс), за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренк), сценарий к мини-сериалу или фильму (Крэйг Мэйзин).

«Чернобыль» — пятисерийный драматический мини-сериал, созданный HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Роли исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие. Премьера «Чернобыля» состоялась 6 мая 2019 года в США и 7 мая 2019 года в Великобритании.

Сюрприз преподнесла работа режиссеров Гарри Брэдбира и Тима Киркби «Дрянь» (Fleabag). Она получила «Эмми» в четырех номинациях: как лучший комедийный сериал, за режиссуру, сценарий и исполнение главной комедийной женской роли (Фиби Уоллер-Бридж). Сериал «Удивительная миссис Мейзел» (The Marvelous Mrs. Maisel) отмечен наградой за исполнение комедийной мужской роли второго плана (Тони Шэлуб) и исполнение комедийной женской роли второго плана (Алекс Борштейн). «Барри» (Barry) удостоен премии за исполнение главной комедийной мужской роли (Билл Хейдер), «Озарк» (Ozark) — за исполнение драматической женской роли второго плана (Джулия Гарнер).

Лучшим телефильмом признано «Черное зеркало: Брандашмыг» (Black Mirror: Bandersnatch) Дэвида Слэйда. А программа «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live) не знала себе равных по разнообразию скетчей и эпизодов.

Лидерами по числу номинаций в этом году были «Игра престолов» (32), «Удивительная миссис Мейзел» (20), «Чернобыль» (19), программа «Субботним вечером в прямом эфире» (18) и «Барри» (17).

О премии

«Эмми» — американская премия в области телевидения. Ее присуждают ежегодно в разных областях телеиндустрии. В этом году церемония вручения в четвертый раз в истории прошла без ведущего. Такое происходило в 1975, 1998 и 2003 годах.

Первая церемония вручения премий «Эмми» состоялась 25 января 1949 года. В конкурсе тогда участвовали только телепередачи, транслируемые в Лос-Анджелесе. Победителям вручается статуэтка в виде крылатой женщины, держащей в руках модель атома. Она весит около трех килограммов, выполнена из меди, никеля, серебра и золота, ее автор — телевизионный инженер Луи Макманус.