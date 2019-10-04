Музей исламского искусства Малайзии купил картину турецкого художника за 7,4$ млн

Музей исламского искусства Малайзии купил картину турецкого художника Османа Хамди за 7,4 миллиона долларов США на аукционе в Лондоне.

Картина «Девушка, читающая Коран», размером 41,1х51 сантиметр была написана в 1880 году.

По данным СМИ, первая выставка картины пройдет в Британском музее в Лондоне.

Осман Хамди (1842—1910) — турецкий живописец, известный археолог, а также основатель и директор Стамбульского археологического музея и Академии искусств в Стамбуле, известной теперь как Академия искусств имени Мимара Синана.

Осман Хамди родился в знатной турецкой семье. Отцом Османа Хамди-бея был великий визирь Ибрагим Эдхем-паша.

После начальной школы в Бешикташе, Осман Хамди начал изучать право сначала в Стамбуле, а затем в Париже. Но, заинтересовавшись живописью, оставил юриспруденцию и продолжил обучение изобразительному искусству. На протяжении 12 лет в Париже он учился в мастерских живописцев Жерома и Буланже. Писал картины, отображавшие реалии его современности. Осман Хамди женился на француженке, которая родила ему двух дочерей. В 1869 он с семьёй вернулся в Стамбул.