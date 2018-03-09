Иностранцы приобрели в Турции недвижимость на $4,6 миллиарда

Иностранцы в 2017 году приобрели в Турции недвижимость на сумму 4,6 миллиарда долларов США, что на 19,4 процента больше показателя 2016 года, говорится в докладе İş Bankası.

Иностранные граждане в 2017 году приобрели в Турции 22,234 объекта недвижимости, что на 22,2 процента больше, чем в 2016 году.

В Стамбуле иностранцы приобрели 8,182 объекта недвижимости, в Анталье – 4,707, в Бурсе – 1,474, Ялове – 1,079, Трабзоне – 978, Айдыне – 826, Анкаре – 817, Сакарье – 770, Мугле – 634, в Мерсине – 600.

В 2013 году иностранцы приобрели в Турции 12,181 объект недвижимости, в 2014 – 18,959, в 2015 – 22,830, в 2016 – 18,189, в 2017 году – 22,234.

В прошлом году граждане Ирака приобрели в Турции 3805 объектов недвижимости, Саудовской Аравии – 3,345, Кувейта – 1,691, России – 1,331, Афганистана – 1,078.

По данным доклада, граждане Азербайджана приобрели в Турции 942 объекта недвижимости, Великобритании – 794, Германии – 772, Ирана – 792, Египта – 587. Еще 7,311 объектов недвижимости в Турции было приобретено гражданами других стран.