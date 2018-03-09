Хакеры из Северной Кореи атаковали турецкий финансовый сектор

Американская компания McAfee, разработчик одноименного антивирусного программного обеспечения, опубликовала доклад утверждающий, что группа хакеров из Северной Кореи совершила попытку взлома систем турецких финансовых учреждений 2-го и 3-го марта.

В соответствии с докладом, финансовые организации в Турции получили электронное письмо, содержащее вредоносный документ Microsoft Word под названием «Agreement.docx». В документ был вставлен эксплойт, который позволяет хакерам получить необходимую информацию.

Документ оказался шаблоном соглашения об обмене биткоина между неизвестным лицом в Париже и неопределенным обменником криптовалюты, говорится в докладе.

Первой целью группы хакеров под названием «Hidden Cobra» была контролируемая правительством финансовая организация. После этого группа также попыталась взломать систему ещё одной турецкой правительственной организации, связанной с финансами и торговлей. Позже ещё три крупных финансовых учреждения в Турции стали жертвами этой атаки, указывает доклад.

McAfee отметила, что код вредоносных программ, используемых при атаке, практически идентичен с кодом, который ранее был использован хакерами «Hidden Cobra» для взлома финансовой сети SWIFT.