В Турции готовятся к строительству АЭС «Аккую»

В Турции продолжается подготовка к началу строительства АЭС «Аккую», сказал Агентству Анадолу первый заместитель генерального директора по операционному управлению компании Akkuyu Nükleer AŞ Константин Рыжак.

«Строительные работы начнутся после получения лицензии от Турецкого агентства по атомной энергии, и было бы неправильным сейчас называть точную дату. Подготовка к началу строительства будет завершена к концу марта. К этому времени все будет готово к заливке первого бетона», — сказал Рыжак.

По его словам, в Национальном исследовательском ядерном университете «МИФИ» обучаются более 250 студентов. 35 из них 12 марта станут выпускниками вуза и будут обеспечены работой в отделе по эксплуатации АЭС.

Российская сторона стремится к тому, чтобы в вузах России училось еще больше турецких студентов, сказал первый замгендиректора. «Турция стремится к тому, чтобы отечественные специалисты составляли более половины сотрудников АЭС «Аккую», — сказал Рыжак.

По его словам, после выхода турецкого консорциума из переговоров по приобретению 49 процентов акций АЭС ведутся обсуждения с другими местными компаниями. «Для нас важно участие турецких компаний в проекте, и мы ожидаем, что переговоры завершатся до конца нынешнего года», — сказал Рыжак.

Первый замгендиректора отметил значимость участия турецкой стороны в строительстве АЭС.

По его словам, локализация требует больших усилий, и в составе компании будет создан отдел, который будет заниматься только этим вопросом. «Участие турецкой стороны в строительстве может быть доведено до 90 процентов, в технических работах – до 40 процентов. Турецкие компании имеют большой опыт строительства ГЭС и ТЭС, они работают качественно, и цены также могут быть приемлемыми. В проекте используется арматурная сталь марки А600, которая может выдержать даже столкновение с самолетом. Сейчас она поставляется из России, но в Турции тоже производится высококачественная арматура. Если турецкая сторона примет участие в тендерах, то мы сможем закупать у нее стройматериалы», — сказал Рыжак.

Akkuyu Nükleer AŞ также придает особое значение социальным проектам, и есть планы по реставрации школ и культурных учреждений района, озеленению территорий, сказал первый замгендиректора.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. АЭС планируется построить и сдать в эксплуатацию до 2023 года.

Стоимость строительства оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.