Турецкие авиалинии заказали около 60 самолётов

Турецкие авиалинии (THY) заказали около 60 самолётов от производителей Airbus и Boeing. Об этом флагманский перевозчик Турции сообщил в пятницу.

Как указывается в сообщении, авиакомпания подписала меморандум о взаимопонимании на поставку 25 самолётов с каждым производителем, указывая о возможности покупки ещё десяти.

Сделка включает в себя покупку 25 самолётов Airbus A350-900 и 25 Boeing 787-9.

По данным авиакомпании, первые шесть самолётов будут доставлены в 2019 году, ещё 14 — в 2010, 10 — в 2021, 12 — в 2022, 11 — в 2023 и последние семь — в 2024 году.

Турецкий перевозчик THY, который был основан в 1933 году, в настоящее время располагает парком, состоящим из более 330 грузовых и пассажирских самолётов, которые летают более чем по 300 направлениям.

В 2017 году пассажиропоток турецкого оператора составил 68,6 миллионов человек.