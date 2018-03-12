Политика Трампа угрожает мировой торговле — Германия и Китай

Германия вслед за Китаем раскритиковала решение президента США Дональда Трампа ввести пошлины на импорт металлов, сообщив, что Европе необходим согласованный ответ на угрозу, способную подорвать систему мировой торговли.

Трамп в четверг принял решение о введении 25-процентной пошлины на импорт стали и 10-процентой - на импорт алюминия, которое вступит в силу через 15 дней. При этом Вашингтон, подвергнувшись давлению союзников, допустил некоторое число исключений.

«Политика Трампа ставит под угрозу порядок свободной мировой экономики», — говорится в электронном письме министра экономики Германии Бригитты Циприс, полученном Рейтер в воскресенье.

«Он не хочет понимать её структуру, которая основана на нормативной системе открытых рынков. Любой, кто ставит это под сомнение, ставит под угрозу благополучие, рост экономики и занятость».

Министр коммерции Китая Чжун Шань сказал ранее, что торговая война с США обернется для мировой экономики катастрофой.

Американские производители стали и алюминия также раскритиковали решение о пошлинах, сказав, что оно приведет к росту расходов.

Циприс отметила, что Европе нельзя разделяться из-за предложения Трампа сделать исключение в отношении ряда союзников, в частности Мексики, Канады и Австралии.

Европа — крупнейший экспортер стали в США, на долю которой приходится около 5 миллионов тонн от общего объема импорта в год, который составляет примерно 35 миллионов. Брюссель предупреждал Трампа, что примет ответные меры в случае введения пошлин.

Однако в субботу ЕС и Япония призвали США сделать для них исключение.

Угроза для автопроизводителей

Трамп пригрозил в случае ответных мер ЕС также ввести пошлины на импорт автомобилей из Европы.

Такое решение особенно ударит по Германии, поскольку США является для нее одним из главных автомобильных рынков, в то время как производство автомобилей и запчастей является для Берлина крупнейшим источником прибыли от экспорта товаров.

Еврокомиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер сказала немецкой газете Bild am Sonntag, что в случае провала переговоров об освобождении от пошлин Брюссель пойдет на ответные меры.

«Мы строили глобальную систему торговли десятилетиями. От нее зависит благополучие Европы и миллионы рабочих мест, и Европа не будет стоять в стороне, если кто-то поставит под угрозу порядок свободной мировой торговли», — сказала она.