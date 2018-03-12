Россия перевыполнила план по экспорту оружия в 2017, но доля на мировом рынке сократилась

Россия перевыполнила план по продаже оружия за рубеж в 2017 году. Об этом заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Владимир Кожин.

«План этот (на 2017 год), таким «старым советским языком» перевыполнен, не просто выполнен, а немножко даже перевыполнен, это несмотря на беспрецедентное санкционное давление, которое и весь 2017 год было и ещё больше усилилось в связи с принятием последнего пакета санкций», — цитирует Кожина РИА Новости.

По его словам, в прошлом году Россия планировала экспортировать оружия на 15 миллиардов долларов США.

В тоже время, Стокгольмский институт исследования проблем мира Сольна (SIPRI) заявил, что в 2013-2017 годах объем экспорта российских вооружений снизился на 7,1 процента по сравнению с 2008-2012 годами.

Доля России — второго крупнейшего экспортёра оружия после США — на мировом рынке за последние пять лет уменьшилась на 4 процента.

Главными покупателями российского оружия были названы Китай, Индия и Вьетнам.