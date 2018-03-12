Россия ускорит поставку С-400 в Турцию

Россия перевыполнила план по экспорту оружия в 2017, но доля на мировом рынке сократилась

Россия по просьбе Турции ускорит поставку зенитно-ракетных комплексов С-400. Об этом в понедельник сообщил помощник президента РФ Владимира Путина по военно-техническому сотрудничеству Владимир Кожин.

«Контракт подписан, он выполняется. Турецкая сторона выражала постоянно желание ускорить его выполнение, здесь мы нашли оптимальный вариант, пошли навстречу с тем, чтобы ускорить выполнение контракта», — заявил Кожин.

По его словам, начало выполнения контракта — начало 2020 года.

«Мы с признательностью относимся к позиции турецкого руководства, оно ее озвучивало неоднократно о том, что национальный интерес у них приоритет», — добавил советник Путина.

В сентябре прошлого года Анкара и Москва подписали контракт на 2.5 миллиардов долларов США на поставку четырёх дивизионов С-400.