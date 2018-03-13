Первые турецкие специалисты для АЭС «Аккую» выпустились в России

В Турции готовятся к строительству АЭС «Аккую»

Первые турецкие специалисты, которые будут работать на атомной электростанции «Аккую», получили дипломы российского Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Об этом в понедельник сообщили РИА Новости со ссылкой на департамент коммуникаций российской госкорпорации «Росатом».

Церемония вручения дипломов прошла в Обнинском институте атомной энергетики — филиале МИФИ.

35 граждан Турции стали выпускниками учебного заведения в этом году в рамках программы подготовки кадров для «Аккую», которая сооружается по российскому проекту.

На церемонии присутствовали посол Турции в России Хусейн Лазип Дириоз и глава «Росатома» Алексей Лихачев.

«Турецко-российские отношения имеют очень большое значение в том числе и в сфере энергетики, и то превосходное образование, которое получают здесь наши студенты, играет большую роль», — заявил Дириоз.

Планируется, что первый реактор «Аккую» будет запущен в 2023 году — на 100 годовщину провозглашения Турецкой Республики.

«Аккую» станет первой АЭС в Турции.