Покупка С-400 — суверенное дело Турции, зяавил глава НАТО

Россия перевыполнила план по экспорту оружия в 2017, но доля на мировом рынке сократилась

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал решение Турции о закупке российских зенитно-ракетных комплексов С-400 «суверенным делом Анкары».

«Союзники по НАТО сами решают, в какое оружие им инвестировать. Для НАТО важнее интероперабельность (способность к взаимодействию) различных боевых систем союзников», — сказал Столтенберг Агентству Анадолу.

По его словам, запрос на интеграцию С-400 в системы НАТО пока не поступал, и подобная интеграция является нелегким делом.

«Турция — важный союзник по НАТО, который различными способами вносит вклад в операции и миссии альянса. Мы признательны Турции за поддержку. Анкара вполне обоснованно обеспокоена ситуацией в Сирии. В последние годы НАТО расширило присутствие в Турции», — сказал Столтенберг.

По словам генсека, НАТО активно содействует обеспечению национальной безопасности Турции.

«НАТО направило в Турцию самолеты, оборудованные системой радиолокационного обнаружения AWACS для усиления турецкой системы противовоздушной обороны. В то же время на территории страны развернуты батареи ракет «Пэтриот» и франко-итальянские ЗРК SAMP-T», — сказал Столтенберг.

По его словам, обеспокоенность Анкары в сфере безопасности понимают все союзники по НАТО.

«Для НАТО также чрезвычайно важен прямой диалог между двумя сильными союзниками — Турцией и США. Только так можно преодолеть испытания на севере Сирии и в Африне», — сказал Столтенберг.

Генсек также прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о новом российском оружии неограниченного радиуса действия.

По его словам, отношения НАТО и России базируются на двухвекторной политике — сдерживании и диалоге.

«В последнее время Москва инвестировала значительные средства в развитие своего военного потенциала. НАТО стремится наладить с Россией конструктивные отношения», — подчеркнул Столтенберг.