Франция подаст иск против Google и Apple

Франция подаст иск в суд против крупных американских технологических компаний Google и Apple за «недобросовестные деловые практики». Об этом сообщил в среду министр финансов страны Бруно Ле Мейр.

«Я верю в экономику, основанную на справедливости, и я заставлю Google и Apple предстать перед Торговым судом Парижа за недобросовестные деловые практики» против французских стартапов, сказал Ле Мейр.

Он добавил, что по итогам судебного процесса компании, возможно, будут вынуждены выплатить штраф в размере нескольких миллионов евро.

«Несмотря на их силу, Google и Apple не в праве так относиться к нашим стартапам», — отметил министр.

Ле Мейр также заявил, что он ожидает действий со стороны Европейского Союза для ужесточения налоговых законов для американских техкомпаний до 2019 года.

Ранее во Франции против Apple уже было заведено расследование относительно умышленного замедления некоторых моделей iPhone.