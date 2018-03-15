Иностранные инвестиции в M&A в России снизились, число внутренних сделок подскочило до пика 6 лет

Объем покупок российских активов иностранными инвесторами сократился почти на 90 процентов с начала года, при этом число сделок достигло минимума с 2005 года в преддверии президентских выборов, показали данные Thomson Reuters.

Общий объем M&A с начала года составил 303,5 миллиона долларов США, при этом было заключено 32 сделки, что на 87 процентов меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Лидером по покупке акций российских компаний стала Франция, после которой шли Испания и Бермудские острова.

Осторожность международных инвесторов объясняется ростом напряженности в отношениях России и Запада в преддверии воскресных президентских выборов, на которых, как ожидается, одержит уверенную победу российский лидер Владимир Путин.

Власти США сообщили в феврале, что разрабатывают новые санкции в отношении России, в частности за вмешательство в американские президентские выборы 2016 года. Европейский союз в марте продлил санкции против Москвы за аннексию Крыма, в то время как британский премьер Тереза Мэй в среду объявила о введении мер в ответ на отравление бывшего российского двойного агента Сергея Скрипаля.

Объемы сделок M&A с участием России за рубежом также были незначительными.

Российские покупатели потратили на приобретение зарубежных компаний всего 5 миллионов долларов США с начала года, что стало вторым минимальным показателем с 1999 года.

Этот показатель немного вырос по сравнению с прошлым годом, за первые недели которого не было зафиксировано никакой активности впервые более чем за два десятилетия.

В то же время объем внутренних сделок M&A подскочил до шестилетнего максимума, несмотря на самое низкое число сделок с 2008 года, благодаря одной мегасделке.

Государственный банк ВТБ в феврале потратил 2,5 миллиарда долларов США на покупку доли в размере 29,1 процента в российском операторе супермаркетов Магнит. Сделка стала крупнейшей на внутреннем рынке в текущем году.