Иран и Россия заключили соглашение о разработке двух нефтяных месторождений

Тегеран и Москва в среду подписали соглашение о разработке двух нефтяных месторождений в Иране, сообщило иранское государственное ТВ.

Национальная иранская нефтяная компания заключила договоренность о разработке месторождений с российской Зарубежнефтью, говорится в сообщении на новостном сайте министерства нефти Ирана.

Месторождения «Абан» и «Западный Пейдар», расположенные на западе Ирана, находятся в совместной собственности Ирана и Ирака, говорится в сообщении на сайте. Общий объем добычи на этих месторождениях на данный момент составляет 36.000 баррелей в сутки.

Рассчитанное на десять лет соглашение призвано увеличить добычу на них до 48.000 баррелей в сутки. Согласно сообщению министерства нефти Ирана, объем добычи на месторождениях за десять лет составит 67 миллионов баррелей.

Зарубежнефти принадлежит 80-процентная доля в сделке, а ее иранскому партнеру Dana Energy — оставшиеся 20 процентов.

Затраты на развитие месторождений оцениваются как минимум в 674 миллиона долларов США, а косвенные расходы составят еще 68 миллионов долларов США, говорится в сообщении на сайте министерства нефти Ирана.