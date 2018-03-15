Число туристов из США в России выросло на 25 процентов в первые 9 месяцев 2017-го

Количество американских туристов, посетивших Россию, выросло на 25 процентов в первые девять месяцев прошлого года по сравнению с тем же периодом 2016 года, заявил глава Ростуризма Олег Сафонов.

В интервью газете «Известия» Сафонов сообщил о «очень хорошей динамике въездного потока из США», несмотря на отсутствие в стране российских национальных туристских офисов.

«За девять месяцев 2017 года погранслужба ФСБ России зафиксировала рост числа въезжающих в страну американских туристов на 25 процентов по отношению к аналогичному периоду 2016-го», — сказал Сафонов.

По словам главы Ростуризма, «антироссийская пропаганда» вызывает у американских граждан большой интерес к России.

«Им рассказывают небылицы о том, что происходит в России, а у людей возникает желание приехать и своими глазами посмотреть», — добавил Сафонов.