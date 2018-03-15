Goldman Sachs впервые инвестирует свой капитал в Саудовскую Аравию

Один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs, базирущийся в Нью-Йорке, впервые инвестирует собственный капитал в Саудовскую Аравию, несмотря на проводимые реформы в богатой нефтью стране, сообщил Bloomberg.

В соответствии с сообщением, Goldman верит, что значительные экономические и социальные реформы в Саудовской Аравии, проводимые наследным принцем Мухаммадом бин Салманом, привлекут больше инвесторов в страну.

О планах крупнейшего банка рассказал исполнительный директор компании по Ближнему Востоку и Северной Африке Вассим Юнан во время интервью с Bloomberg.

«За 34 года работы в этой сфере я ещё не видел такого масштабного экономического и социального преобразования, за исключением Китая», — сказал Юнан. «Мы продолжим поиск возможностей для инвестирования в королевство как нашего собственного капитала, так и капитала наших клиентов».

Юнан отметил, что компания ожидает увеличения объема сделок по слиянию и поглощению, а также развития активности на рынках капитала в стране. Он добавил, что количество сотрудников компании в Саудовской Аравии увеличилось вдвое за последние два года.

С начала своего назначения в июне, принц Салман провёл ряд значительных социальных и экономических реформ в консервативной Саудовской Аравии, которая на данный момент является крупнейшим экспортёром нефти в мире.

Салман также организовал антикоррупционный комитет и произвел массовые аресты представителей высшей саудовской аристократии.