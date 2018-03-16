Европейский инвестиционный банк выделил кредит на строительство TANAP

Европейский инвестиционный банк (EIB) утвердил выделение кредита в размере 932 миллионов евро на финансирование строительства Трансанатолийского газопровода (TANAP), говорится в сообщении EIB.

«Проект является ключевым компонентом «Южного газового коридора» — инициативы, которую ЕС считает стратегически важной для энергетической политики Европы», — говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что ранее кредитование этого проекта было одобрено Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Всемирным банком и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций.

В октябре 2017 года ЕБРР выделил кредит в размере 500 миллионов долларов на финансирование строительства TANAP.

Первоначальная пропускная способность трубопровода TANAP, как ожидается, составит 16 миллиардов кубических метров газа в год. Около шести миллиардов кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу.

«Южный газовый коридор» является одним из приоритетных для ЕС проектов, который предусматривает транспортировку газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в европейские страны.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения «Шах Дениз», рассматривается в качестве основного источника для проектов «Южного газового коридора». На более позднем этапе к проекту могут быть подключены и другие источники.