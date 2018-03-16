Оборонная компания Турции испытала противотанковую ракетную систему

Турецкая оборонная компания ASELSAN завершила тестирование противотанковой ракетной системы (ПТРК) для бронемашин типа Ejder Yalçın 4x4.

ПТРК были поставлены в Катар в рамках контакта по экспорту бронемашины Nurol Makina NMS 4X4.

Системы наведения и стрельбы ПТРК полностью автоматизированы и управляются посредством компьютера.

ПТРК рассчитана на стрельбу противотанковыми ракетами Kornet, Hellfire, Javelin, Shershen и OMTAS. По желанию импортеров, ПТРК оборудуются прибором лазерного наведения на цель.

Испытания ПТРК, установленной на бронемашину Ejder Yalçın 4x4, прошли на полигоне в турецкой провинции Конья. Все цели были успешно поражены.

Видео испытаний было представлено на стенде ASELSAN на Международной военно-морской выставке и конференции в Катаре (DIMDEX-2018).

Компания ASELSAN является лидером оборонной промышленности Турции. Параллельно с госзаказами ASELSAN активно продвигает свою продукцию и на внешнем рынке. В то же время разработки ASELSAN внедряются и в гражданском секторе.

Сфера деятельности компании охватывает связь и информационные технологии, микроэлектронику, производство радаров и электронных военных систем, оборонные технологии, транспорт, безопасность, энергетику.