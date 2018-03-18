Гендиректор Amazon съел жаренную игуану

Основатель и гендиректор Amazon Джефф Безос съел жаренную игуану во время ужина после церемонии награждения в Нью-Йорке в субботу.

Как сообщается, необычный ужин Безоса состоялся после церемонии награждения за космические исследования имени Базза Олдрина, в которой также приняли участие другие известные предприниматели.

На ужине были представлены несколько необычных блюд, включая жареную игуану, питона, тарантула и тараканов.





Во время мероприяния Безос заявил, что планирует сделать путешествия в космос более доступными и динамичными. «Цена за путешествие в космос слишком высокая», — заявил миллиардер.

Безос отметил, что в настоящее время он работает над тем, чтобы уменьшить эту цену и дать большему количеству людей шанс на исследование солнечной системы.

Ранее на подобных ужинах уже были представлены блюда из экзотических животных.