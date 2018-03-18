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Центральные банки манипулируют ценами на золото — эксперт

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
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Фото из архива

Центральные банки по всему миру имеют богатый опыт манипулирования ценами на золото, заявил один из экспертов по драгоценным металлам.

Один из специалистов компании по продаже золотых слитков, базирующейся в Сингапуре, BullionStar Ронан Менли в статье для RT сказал, что центральные банки манипулировали ценами на золото в свою пользу «начиная ещё с 1960-х годов и до 2000-х».

Менли убеждён, что центральные банки обеспокоены положением золота в качестве актива, но в тоже время «в восторге от него».

«Обеспокоены потому, что золото является барометром инфляции и индикатором укрепления курса валют. Цена на золото влияет на процентные ставки и цены облигаций. Но агенты центральных банков (которые знают свою работу) в восторге от золота поскольку они понимают ценность золота в международной валютной системе и его важность в качестве резервного актива», — сказал Менли.

По словам эксперта, такие банки, как Банк международных расчётов, Казначейство США и Федеральный резерв, Банк Англии, Немецкий федеральный банк, Банк Франции и Европейский центральный банк были замешаны в манипуляциях ценами на золото на протяжении многих лет.

Менли объяснил, что банки хранят огромное количество драгоценного металла для финансовой страховки, но в тоже время центробанки противостоят образованию свободного рынка золота, в котором они не смогут контролировать цены и рыночные настроения.

Он добавил, что центральные банки обычно торгуют большими объёмами золота не разглашая об этом, но анонсируют подобные транзакции если есть надобность в очередной раз негативно повлиять на стоимость металла на рынке.

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