Центральные банки манипулируют ценами на золото — эксперт

Центральные банки по всему миру имеют богатый опыт манипулирования ценами на золото, заявил один из экспертов по драгоценным металлам.

Один из специалистов компании по продаже золотых слитков, базирующейся в Сингапуре, BullionStar Ронан Менли в статье для RT сказал, что центральные банки манипулировали ценами на золото в свою пользу «начиная ещё с 1960-х годов и до 2000-х».

Менли убеждён, что центральные банки обеспокоены положением золота в качестве актива, но в тоже время «в восторге от него».

«Обеспокоены потому, что золото является барометром инфляции и индикатором укрепления курса валют. Цена на золото влияет на процентные ставки и цены облигаций. Но агенты центральных банков (которые знают свою работу) в восторге от золота поскольку они понимают ценность золота в международной валютной системе и его важность в качестве резервного актива», — сказал Менли.

По словам эксперта, такие банки, как Банк международных расчётов, Казначейство США и Федеральный резерв, Банк Англии, Немецкий федеральный банк, Банк Франции и Европейский центральный банк были замешаны в манипуляциях ценами на золото на протяжении многих лет.

Менли объяснил, что банки хранят огромное количество драгоценного металла для финансовой страховки, но в тоже время центробанки противостоят образованию свободного рынка золота, в котором они не смогут контролировать цены и рыночные настроения.

Он добавил, что центральные банки обычно торгуют большими объёмами золота не разглашая об этом, но анонсируют подобные транзакции если есть надобность в очередной раз негативно повлиять на стоимость металла на рынке.