Турция — вторая в мире по экспорту ковров

За период с 2013 по 2017 год Турция экспортировала ковры на сумму 10,6 миллиарда долларов США, сообщает Международный торговый центр (ITC).

Турция вторая в мире после Китая по объему экспорта ковров.

Объем экспорта ковровых изделий из Турции в 2013 году составлял 2,2 миллиарда долларов, в 2014 – 2,3 млрд, 2015 – 2 млрд, 2016 – 1,9 млрд, а в 2017 – 2,2 млрд. Таким образом за пять лет Турция экспортировала ковры на 10,6 миллиарда долларов.

Большую часть экспорта составили ковры машинного производства – 9,1 миллиард долларов. Далее идут синтетические ковры – 1,1 миллиард долларов и ковры ручной работы – 400 миллионов долларов.

Первое место среди стран-импортеров турецких ковров занимает Саудовская Аравия – 1,7 миллиардов долларов. Следом идут США – 1,6 млрд, Ирак – 861 млрд, и Германия – 584 млрд.