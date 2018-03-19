Турция может ограничить число компаний-экспортеров в РФ

Анкара выступает против ограничения числа компаний-экспортеров томатов в Россию, заявил министр экономики Нихат Зейбекчи.

По его словам, турецкая сторона не приемлет позицию российской стороны по ограничению числа компаний-экспортеров. «Мы против подобного шага. Если понадобится, мы предпримем аналогичный шаг — выберем компании, которым передадим право на экспорт», — сказал Зейбекчи.

По словам министра, после снятия запрета на экспорт различных наименований овощей и фруктов в Россию турецкая сторона ожидала от Москвы отмены всех видов ограничений.

Глава ведомства сообщил, что этот вопрос обсуждается. «После ноябрьского кризиса 2015 года со сбитым российским самолетом турецкая сторона набралась терпения, ожидая снятия ограничений. Однако в итоге мы пришли к выводу, что не придем к ожидаемым результатам. Поэтому мы выступили с определенными требованиями к российской стороне. Не стоит продолжать подобные шаги», — сказал Зейбекчи.

«На сегодняшний день мы фиксируем все статьи импорта из России. Все это делается с единственной целью — при необходимости ввести аналогичные меры в отношении Москвы. Мы также можем выбрать компании, которым передадим право на экспорт продукции из России», — предупредил министр.

Глава ведомства акцентировал внимание на затягивании российской стороной визовых процедур в отношении сотрудников турецких компаний. «В ближайшие дни мы предпримем шаги по данному вопросу», — сказал Зейбекчи.