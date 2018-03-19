Турция самая популярная страна для поездок среди россиян в 2017 — Росстат

Турция прогнозирует двукратный рост турпотока в 2018 году

Анталья планирует принять 12 миллионов туристов в 2018 году

Турция стала самой популярной страной среди российских туристов в 2017 году, следует из данных, опубликованных Федеральной службой государственной статистики России (Росстат).

По сведениям Росстата, всего россияне совершили 39,629 миллионов поездок в 2017-ом. Данное число на 25 процентов превышает показатели прошлого года.

Отмечается, что одной из главных причин такого скачка в количестве поездок заграницу среди россиян стало возобновление чартеров в Турцию.

4,52 миллиона россиян посетили Турцию в 2017 году, что сделало страну лидером популярности, сообщает Росстат.

Количество российских туристов в Турции выросло на 560 процентов по сравнению с 2016 годом, когда в стране побывали всего 797 тысяч.

В то же время 4,32 миллиона съездили в Абхазию — страну, признанную РФ независимой, но мировым сообществом — частью Грузии. Отдельно же Грузию посетил ещё 1 миллион россиян.