«Индекс страха» на Wall Street вырос на 38 процентов

Индекс волатильности CBOE Volatility Index или «индекс страха», который формируется на основе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 38 процентов до отметки 21.82 после того, как акции Facebook подешевели больше чем на 6 процентов.

Снижение стоимости акций Facebook произошло после того, как СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей Facebook.

На основании этих данных исследователи оценивали политические предпочтения пользователей.

Республиканский сенатор Марко Рубио сказал, что, по его мнению, некоторые интернет-компании развиваются слишком быстро и не осознают свои обязанности и обязательства.

Акции Amazon, Apple, Netflix и Alphabet — которые относятся к так называемой FAANG группе вместе с Facebook — также снизились между 1 и 6,3 процентами.