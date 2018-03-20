КАТЕГОРИИ  
БИЗНЕС
КАТЕГОРИИ

Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу данных пользователей ФСБ

DAILY SABAH
СТАМБУЛ
Опубликовано
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу данных пользователей ФСБ

Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязал популярный мессенджер Telegram раскрыть ключи переписки своих пользователей. Об этом Роскомнадзор сообщил на своём сайте во вторник.

Ведомство дало Telegram 15 дней на выполнение своих требований.

В случае несоблюдения «Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к Интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited», передаёт ТАСС.

Эксперты считают, что всё идёт именно к блокировке мессенджера в России, поскольку на своём сайте Telegram хвалится тем, что сервис передал «0 байтов пользовательских данных третьим сторонам, включая правительства».

Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram с просьбой отмены приказа ФСБ о раскрытии ключей от переписки пользователей.

Представители Telegram настаивали, что требование ФСБ нарушает тайну переписки, но в ведомстве заявили, что информация для декодирования сообщений граждан в мессенджерах не составляет защищаемую законом тайну переписки.

Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter
Ранее в Бизнесе Индекс волатильности CBOE Volatility Index или &laquo;индекс страха&raquo;,...
DAILY SABAH РЕКОМЕНДУЕТ