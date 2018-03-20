Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу данных пользователей ФСБ

Российская Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций обязал популярный мессенджер Telegram раскрыть ключи переписки своих пользователей. Об этом Роскомнадзор сообщил на своём сайте во вторник.

Ведомство дало Telegram 15 дней на выполнение своих требований.

В случае несоблюдения «Роскомнадзор направит исковое заявление в суд с требованием об ограничении на территории Российской Федерации доступа к Интернет-ресурсам компании Telegram Messenger Limited», передаёт ТАСС.

Эксперты считают, что всё идёт именно к блокировке мессенджера в России, поскольку на своём сайте Telegram хвалится тем, что сервис передал «0 байтов пользовательских данных третьим сторонам, включая правительства».

Ранее Верховный суд России отклонил иск Telegram с просьбой отмены приказа ФСБ о раскрытии ключей от переписки пользователей.

Представители Telegram настаивали, что требование ФСБ нарушает тайну переписки, но в ведомстве заявили, что информация для декодирования сообщений граждан в мессенджерах не составляет защищаемую законом тайну переписки.