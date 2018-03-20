Строительство АЭС «Аккую» в Турции начнется в этом году — Эрдоган

В Турции готовятся к строительству АЭС «Аккую»

Первые турецкие специалисты для АЭС «Аккую» выпустились в России

Строительство АЭС «Аккую» в Турции начнется в нынешнем году, сказал Президент Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, все работы по подготовке инфраструктуры завершены.

«В ближайшее время планируем с президентом России Владимиром Путиным вместе заложить первый камень в фундамент АЭС «Аккую», — заявил Эрдоган.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. АЭС планируется построить и сдать в эксплуатацию до 2023 года.

Стоимость строительства оценивается более чем в 20 миллиардов долларов США

Планируется, что первый реактор «Аккую» будет запущен в 2023 году — на 100 годовщину провозглашения Турецкой Республики.

«Аккую» станет первой АЭС в Турции.