Киев разорвал экономическое сотрудничество с Москвой

Украина прекратила экономическое сотрудничество с Россией, сообщают украинские СМИ.

На заседании украинского правительства было объявлено о том, что из-за предпринятых шагов Кремля Киев сворачивает программу экономического сотрудничества с Россией до 2020 года.

На заседании было отмечено, что Россия, оккупировавшая Крым в 2014 году, аннулировала в 2015 году договор о зоне свободной торговли с Украиной.

Программу экономического сотрудничества, охватывавшую сферы экономики, торговли, транспорта, туризма, социальной и гуманитарной помощи, Киев и Москва подписали седьмого июля 2011 года.