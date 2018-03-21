Популярность Uber в Турции растёт на фоне конфликта с таксистами

Продолжающийся кризис между такси и Uber в Турции пошёл на пользу, согласно последним данным по загрузке приложения в стране.

Количество пользователей, скачавших приложение в Турции за последние 10 дней, достигло рекордной отметки.

Как сообщает компания, за день до конфликта, 6-го марта общее количество скачиваний на iOS и Android составило 5,000 раз. Но число стало резко расти начиная с 7-го марта на фоне кризиса с местной индустрией такси.

Как сообщается, 7-го марта количество скачиваний достигло 7,000, 8-го марта — 8,500, 9-го — 12,000, 10-го — 14,000, 11-го — 16,000, 12-го — 15,000, 13-го — 22,000 и 24,500 14-го марта.

Ранее таксисты Стамбула организовали протест против Uber, требуя запретить использование приложения в Турции.