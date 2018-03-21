Рыночная стоимость Facebook упала более чем $60 миллиардов за 2 дня

«Индекс страха» на Wall Street вырос на 38 процентов

Facebook потерял больше 60 миллиардов долларов США своей рыночной стоимости после того, как СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей социальной сети.

Как сообщает Bloomberg, эти потери превышают рыночную капитализацию компании Tesla, которая составляет около 52 миллионов долларов и в три раза превышают капитализацию Snapchat Inc., которая составляет 19 миллионов долларов.

Акции компании Facebook упали в понедельник, 19 марта, на 6,8 процентов на фоне скандала вокруг британской компании Cambridge Analytica, которая использовала личную информацию пользователей социальной сети для исследования их политических предпочтений.

The New York Times сообщила, что директор Facebook по информационной безопасности Алекс Стамос собирается уйти в отставку.

Facebook заявил, что компания начала собственное расследование по поводу Cambridge Analytica. При этом глава Facebook Марк Цукерберг ещё никак не прокомментировал скандал с утечкой данных пользователей.