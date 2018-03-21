Строительство АЭС «Аккую» начнётся по плану – Росатом

Российская государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» заявила, что переговоры с потенциальными новыми инвесторами в проекте не повлияют на ранее обозначенные сроки строительства АЭС «Аккую» в Турции.

Компания указала, что строительство станции, мощность которой составит 4800 МВт, начнётся весной, сразу после получения лицензии.

В феврале три турецкие компании-партнёра «Росатома» по строительству первой атомной электростанции в стране вышли из проекта.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.

Первый реактор планируется построить и сдать в эксплуатацию до 2023 года — столетней годовщины провозглашения Турецкой Республики. Стоимость проекта оценивается более чем в 20 миллиардов долларов США.