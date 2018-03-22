Турецкая армия получила 8 новых беспилотников

На вооружение сил безопасности Турции продолжают поступать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые эффективно используются в борьбе с терроризмом.

В частности, на вооружение ВС Турции поступили еще восемь новых ударных отечественных беспилотников Bayraktar Taktik Blok 2 (TB2) производства компании Baykar Makina.

В октябре прошлого года на вооружение ВС Турции поступили восемь новых ударных отечественных беспилотников Bayraktar TB2. Из них четыре БПЛА были оснащены системами MAM-L и MAM-C — миниатюрными «умными» снарядами, разработанными турецкой компанией ROKETSAN.

Новые БПЛА должны были поступить на вооружение ВС Турции в июне 2018 года, но были переданы армии раньше намеченных сроков.

В настоящее время силы безопасности Турции используют 46 беспилотников Bayraktar TB2 (34 используют ВС Турции, шесть — Главное управление полиции, шесть — Управление жандармерии). Из них 23 БПЛА являются ударными.

БПЛА Bayraktar TB2 активно используются ВС Турции в ходе операций в стране и за рубежом. В рамках борьбы с терроризмом разведывательные беспилотники ведут круглосуточное наблюдение в небе над юго-восточными провинциями Турции. Выявленные цели уничтожаются ударными беспилотниками.

Длительность полета БПЛА составляет 24 часа, грузоподъемность — 100 килограммов. Беспилотник оснащен сенсорами, которые позволяют ему действовать в любое время суток. Максимальная высота полета составляет до восьми километров.

Также за счет использования беспилотников Турция в последние годы стала одной из стран, наиболее эффективно контролирующих воздушное пространство.