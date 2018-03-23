Турция и США обсуждают покупку Patriot — МИД

Турция обсуждает с США возможность покупки противоракетных комплексов Patriot. Об этом в пятницу заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Хами Аксой.

По словам представителя МИД, помощник министра Умит Ялчын «скоро, возможно на следующей неделе» отправится в Вашингтон, чтобы обсудить покупку по американских зенитно-ракетных комплексов.

Напомнив, что Турция в течение последних десяти лет ведёт переговоры с США и другими союзниками об удовлетворения своей потребности в системе воздушной обороны, Аксой сказал, что, несмотря на все усилия, положительных результатов до сих пор нет.

В сентябре прошлого года Анкара и Москва подписали контракт на 2,5 миллиарда долларов США на поставку российских ЗРК С-400.