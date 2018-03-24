Продолжается строительство первого турецкого авианосца

На судостроительном предприятии в районе Тузла близ Стамбула продолжаются активные работы по строительству универсального корабля-амфибии TCG Anadolu.

Большая часть работ по строительству блоков секций корпуса TCG Anadolu, который станет первым судном турецкого производства класса небольших авианосцев, завершена, сообщил глава Палаты морской торговли — İMEAK Метин Калкаван.

«До 90 процентов блоков секций, из которых будет состоят корпус авианосца, уже готова. Речь идет о 114 блоках, сварка 10 процентов из которых уже завершена. Параллельно проводятся работы по оснащению судна», — сообщил Калкаван.

По его словам, к июлю-августу текущего года завершится строительство всех блоков секций судна, а к февралю-марту 2019 года TCG Anadolu будет спущен на воду. «Далее последуют процесс полного оснащения и вооружения судна. 68 процентов комплектующих произведены в Турции. Это очень крупный проект, стоимостью более миллиарда евро», — сказал Калкаван, отметив, что в строительстве авианосца задействовано более тысячи специалистов.

Съемочная группа Агентства Анадолу запечатлела процесс строительства судна, о проекте создания которого ранее объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Характеристики корабля-амфибии TCG Anadolu: длина — 232 м; ширина — 32 м; размер палубы 5,440 кв.м. На палубе корабля могут размещаться 4 ударных вертолета «Атак», 8 военно-транспортных вертолетов, 2 вертолета Seahawk, два ударных беспилотных аппарата.