Турция входит в ТОП-5 стран по уровню презентации туристического потенциала

Рекламную страницу о достопримечательностях Турции отслеживают более пяти миллионов пользователей социальной сети Facebook, что вывело страну в число мировых лидеров по уровню презентации туристического потенциала.

В Министерстве культуры и туризма Турции привлекли внимание к тому факту, что на сегодняшний день кампании по распространению информации культурного наследия и туристических возможностей стран все чаще концентрируются в интерактивной плоскости и социальных СМИ.

В данной связи, все большую популярность набирает глобальная интерактивная платформа Turkey Home, открытая в 2014 году с целью рекламы Турции в социальных СМИ.

Благодаря планомерной и последовательной работе в социальных сетях платформа Turkey Home вошла в ТОП-5 страниц, рекламирующих туристические возможности государств.

Только, с 1 января 2018 года по сегодняшний день информацию о рекламных кампаниях на странице Turkey Home в Facebook просмотрело до 149 миллионов пользователей интернет, а рекламные ролики о Турции просмотрело более 554 миллионов пользователей соцсети.

Наряду с Facebook платформу Turkey Home отслеживают также в социальных сетях Twitter, Instagram, Youtube, Google+, LinkedIn и Pinterest — в целом более 6 миллионов 730 тысяч пользователей по всему миру.

Наряду с рекламой туристического потенциала Турции, делается ставка на формирование положительного имиджа страны в целом.