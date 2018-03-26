Прямые рейсы между Самсуном и Краснодаром возобновятся 3 апреля

Прямые авиарейсы между Самсуном и Краснодаром возобновятся 3 апреля, заявил мэр северного турецкого города Юсуф Зийа Йылмаз.

По словам Йылмаза, рейсы частотой два раза в неделю станут отличной возможностью поспособствовать росту внешней торговли Самсуна.

«Россия — очень важный рынок для тех, кто занимается туризмом, здравоохранением и бизнесом. В то же время эти рейсы являются важным преимуществом для тех, кто хочет торговать с этой страной. Самсун — самый важный вход в Турцию с севера», — подчеркнул мэр.

Он добавил, что мэрия приложит все усилия, чтобы повысить уровень взаимной торговли между Турцией и Россией.