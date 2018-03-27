Покупка С-400 не повлияет на поставки F-35 — министр обороны Турции

Соглашение по ЗРК С-400 между Турцией и Россией не скажется на контракте по поставкам самолетов пятого поколения F-35, заявил министр национальной обороны Нуреттин Джаникли.

Контракты по ЗРК С-400 и F-35 никак не взаимосвязаны. Соглашение по F-35 было подписано многие годы назад, сказал министр, комментируя информацию об обсуждении в Конгрессе США темы предотвращения реализации оборонного контракта между Москвой и Анкарой.

По его словам, контракт по С-400 реализуется в соответствии с намеченным планом.

«Вопрос финансирования решен, заказ сделан, аванс перечислен. Не исключено, что С-400 будут поставлены даже ранее оговоренных сроков», — сказал Джаникли.

«Анкара выполнила свою часть контракта и перечислила деньги за самолеты. Все стороны должны выполнить свои обязательства», — добавил министр.