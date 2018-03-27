Россия и ОПЕК рассматривают формирование альянса на 10-20 лет

Россия и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) рассматривают возможность формирования долгосрочного нефтяного альянса. Об этом заявил наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

«Мы работаем над переходом от годового соглашения к соглашению на 10-20 лет», — сообщил в интервью агентству Рейтер Салман.

По словам принца, Москва и Эр-Рияд достигли соглашения по большой картине, но не по деталям.

Ведущий производитель ОПЕК Саудовская Аравия призвала Россию и других производителей нефти к сотрудничеству с организацией, когда цены на нефть рухнули со 100 долларов США за баррель в 2014 году до уровня ниже 30 долларов в 2016 году.