Facebook может быть оштрафован на $2 триллиона из-за утечки данных

Федеральная торговая комиссия США в понедельник объявила о начале расследования против Facebook в связи с утечкой данных пользователей.

Данное расследование может вылиться для социальной сети в огромные штрафы.

Комиссия изучит, нарушил ли Facebook урегулирование 2011 года, позволив компании Cambridge Analytica использовать пользовательские данные, якобы собранные для научных исследований.

По договору, Facebook обязан заплатить 40 тысяч долларов США за каждое нарушение. Комиссия же исследует по меньшей мере 50 миллионов возможных случаев утеки данных.

Если все утверждаемые нарушения будут доказаны Facebook могут выписать штраф в 2 триллиона долларов.

Facebook потерял больше 75 миллиардов долларов своей рыночной стоимости после того, как СМИ сообщили, что сотрудничавшая с президентом США Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании фирма Cambridge Analitica незаконно получила данные 50 миллионов пользователей социальной сети.